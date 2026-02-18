Slušaj vest

Doskorašnji plejmejker KK Partizan, Kameron Pejn, karijeru nastavlja u najjačoj ligi sveta – postao je novi član Filadelfije, što je i zvanično potvrđeno iz redova NBA franšize.

Ovaj klub tim povodom se oglasio saopštenjem i poželeo Pejnu srdačnu dobrodošlicu.

- Dobrodošao nazad - stoji u objavi.

Podsetimo, Pejn je 2015. godine izabran kao 14. pik prve runde NBA drafta od strane Oklahome, čiji je dres nosio do 2017. godine. Već tada je bilo jasno da je reč o igraču velikog potencijala, a usledila je i veoma raznovrsna, međunarodno obojena karijera.

Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Nakon toga je igrao za Čikago Bulse, Vindi siti Bulse, Klivlend Kavalirse, Šanći Lungse, Teksas Ledžense, Finiks Sanse, Milvoki Bakse, Filadelfiju i Njujork Nikse, odakle je prešao u Partizan.

Ne propustiteKošarka"HVALA PARTIZANU, ALI MOJ CILJ JE NBA" Kameron Pejn se oglasio posle šokantne odluke
Kameron Pejn
EvroligaKAMERON PEJN SE OPROSTIO OD PARTIZANA! Kratko i jasno, obratio se crno-beloj porodici!
Žoan Penjaroja i Kameron Pejn.jpg
EvroligaSAOPŠTENJE PARTIZANA! Reč je o povratku Kamerona Pejna u Ameriku, ovo je kompletna istina!
PAYNE_04.JPG
KošarkaPEJN ODLAZI, A OPAKA ZAMENA ZA AMERIKANCA JE VEĆ TU! Staro dobro poznato lice ponovo pred Grobarima!
Kameron Pejn

Kameron Pejn izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojćić