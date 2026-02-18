Topla dobrodošlica...
SADA JE I ZVANIČNO! KAMERON PEJN PREDSTAVLJEN U NOVOM KLUBU! Doskorašnji plejmejker Partizana karijeru nastavlja u NBA ligi!
Doskorašnji plejmejker KK Partizan, Kameron Pejn, karijeru nastavlja u najjačoj ligi sveta – postao je novi član Filadelfije, što je i zvanično potvrđeno iz redova NBA franšize.
Ovaj klub tim povodom se oglasio saopštenjem i poželeo Pejnu srdačnu dobrodošlicu.
- Dobrodošao nazad - stoji u objavi.
Podsetimo, Pejn je 2015. godine izabran kao 14. pik prve runde NBA drafta od strane Oklahome, čiji je dres nosio do 2017. godine. Već tada je bilo jasno da je reč o igraču velikog potencijala, a usledila je i veoma raznovrsna, međunarodno obojena karijera.
Kameron Pejn u dresu Partizana Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Nakon toga je igrao za Čikago Bulse, Vindi siti Bulse, Klivlend Kavalirse, Šanći Lungse, Teksas Ledžense, Finiks Sanse, Milvoki Bakse, Filadelfiju i Njujork Nikse, odakle je prešao u Partizan.
