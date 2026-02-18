Priča žena svojoj prijateljici:

- Ma ovaj moj danas, ustao u 5 ujutru. Oprao sudove, skinuo zavese, obrisao prašinu, sve usisao, oprao veš, skuvao ručak.

- Obilazim čitav stan da mu nađem greške da mu kažem "To se ne radi tako!". Ali sve je uradio baš kako treba, samo da bi mene živcirao!