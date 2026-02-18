Iako je nedavno objavljena informacija da će Dilan Osetkovski morati da odsluži suspenziju zbog koje neće igrati za Partizan, došlo je do preokreta.
Košarka
NEVEROVATAN OBRT - MIŠKO OBJAVIO: Osetkovski može da igra za Partizan!
Sud u Madridu je ovog popodneva odobrio privremenu meru kojom se suspenduje izrečena kazna u slučaju krilnog centra Partizan.
To znači da, počevo od četvrtka, Dilan Osetkovski ponovo može da igra za Partizan.
"Današnjom odlukom suda u Madridu doneta je privremena mera kojom se suspenduje sankcija izrečena Dilanu Osetkovskom, a koja je podrazumevala zabranu takmičenja u trajanju od 12 meseci. U skladu sa tom odlukom, Dilan Osetkovski će već od sutra imati pravo nastupa za KK Partizan", napisao je Ražnatović.
Osetkovski je ove sezone u Evroligi beležio 6,7 poena po utakmici, 2,6 skoka i jednu asistenciju.
U ABA je bio znatno bolji, sa 13 poena, četiri skoka i dve asistencije po meču.
