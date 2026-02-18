Ubedljiva pobeda...
SUBOTIČANI RAZBILI ZLATIBOR U ČAIRU! Košarkaši Spartaka u polufinalu Kupa Radivoja Koraća
Košarkaši Spartaka iz Subotice plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u četvrtfinalu u Nišu pobedili Zlatibor 89:66 (27:24, 23:16, 19:17, 20:9).
Najefikasniji u ekipi Spartaka sa po 14 poena bili su Amar Gegić i Olivije Henlan, koji je zabeležio i šest asistencija. Džavonte Hokins je dodao 11 poena, dok su po devet poena postigli Igor Drobnjak, Stefan Momirov, Danilo Nikolić i Nikola Rebić.
U ekipi Zlatibora najefikasniji je bio Stefan Savić sa 11 poena. Luka Kulundžić je dodao 10 poena, dok je Lazar Joksimović upisao devet poena i šest skokova.
Spartak će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između Crvene zvezde i Borca iz Čačka.
