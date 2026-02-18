Slušaj vest

Crno-beli su do sada 16. puta osvajali trofej u nacionalnom kupu, a poslednji put su ovaj pehar podigli 2020. godine, upravo u Nišu.

Pred sutrašnju utakmicu očekivanja je izneo Aleksej Pokuševski.

"Očekujem da se kao tim predstavimo u najboljem mogućem svetlu na Kupu i da svaku utakmicu odigramo dobro i čvrsto, od prve minute. Mislim da je ovo odlična prilika za nas domaće igrače da pokažemo da zaslužujemo ukazano poverenje i iskreno jedva čekam da takmičenje počne", rekao je košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.

Ako pobedi FMP, Partizan će u polufinalu igrati protiv pobednika četvrtfinala u kojem se sastaju Mega i OKK Beograd.

Polufinalne utakmice su na programu u petak, dok je finale Kupa Koraća zakazano za subotu od 20.30.

