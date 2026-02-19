Košarkaši Partizana večeras od 20.00 u niškom "Čairu" igraju protiv FMP-a, utakmicu četvrtfinala protiv FMP-a.
PARTIZAN PROTIV FMP-A ZA POLUFINALE KUPA! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
Crno-beli su do sada 16. puta osvajali trofej u nacionalnom kupu, a poslednji put su ovaj pehar podigli 2020. godine, upravo u Nišu.
Ako pobedi FMP, Partizan će u polufinalu igrati protiv pobednika četvrtfinala u kojem se sastaju Mega i OKK Beograd.
KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Polufinalne utakmice su na programu u petak, dok je finale Kupa Koraća zakazano za subotu od 20.30.
Direktan televizijski susret obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
