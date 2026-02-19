Slušaj vest

Crno-beli su do sada 16. puta osvajali trofej u nacionalnom kupu, a poslednji put su ovaj pehar podigli 2020. godine, upravo u Nišu.

Ako pobedi FMP, Partizan će u polufinalu igrati protiv pobednika četvrtfinala u kojem se sastaju Mega i OKK Beograd.

KK Partizan - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Polufinalne utakmice su na programu u petak, dok je finale Kupa Koraća zakazano za subotu od 20.30.

Direktan televizijski susret obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Bruno Fernando isključen Izvor: Arena 2 Premium