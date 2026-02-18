Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Čairu pobedili čačanski Borac rezultatom 93:77.

Posle meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Saša Obradović.

- Najvažnije je bilo da se pobedi i da ostanemo zdravi. Jedno i drugo je ispunjeno. Što se same igre tiče, opet u nekim fazama nismo dovoljno poštovali protivnika. Oslabljeni su neigranjem Jošila, tako smo i mi igrali – od nekog zadovoljstva do neshvatljivog pada. Baš to, koncentracija i nepoštovanje protivnika. Siguran sam da će biti bolja utakmica - rekao je Obradović.

Obradović je posebno pohvalio Izundua.

- On konstantno pruža dobre partije i kroz Evroligu i ABA ligu. Postao je pouzdan igrač, uči brzo i napreduje velikim koracima. On je jedan od faktora naše igre. U odbrani može različite stvari da radi, u napadu je timski igrač i čast je imati ga - pohvalio je trener svog centra.

Kako je Obradović odabrao tim za Kup?

- Uzeli smo ono što nam je trebalo. Što se tiče bekova, to su igrači koji su davali garancije u toku ovog takmičenja. Trebao nam je klasičan centar, a igrači kao što su Davidovac i Kalinić mogu da pokriju sve pozicije. Najvažnije je da ostanemo zdravi - objasnio je šef struke crveno-belih.

Zvezda u polufinalu igra protiv subotičkog Spartaka?

- Da smo pobedili 50 razlike, ništa ne bismo imali od toga. Ne možemo biti zadovoljni bez obzira na pobedu. Siguran sam da ćemo poštovati Spartak. Izgubili smo u Subotici, oni imaju kvalitet i tražiću drugačiji odnos prema igri. Promašeni ziceri i neangažovanost u odbrani ne smeju da se dešavaju ako hoćeš da osvojiš Kup! Ne može se držati emocija svih 90 utakmica, to kao evroligaški trener dobro znam, nekad moraš da praviš i "veštačku trku" i konflikt, ali ovde je bitna psihološka priprema - zaključio je Obradović.