Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Čairu pobedili čačanski Borac rezultatom 93:77.

Posle meča, utiske je sumirao trener crveno-belih Saša Obradović.

- Najvažnije je bilo da se pobedi i da ostanemo zdravi. Jedno i drugo je ispunjeno. Što se same igre tiče, opet u nekim fazama nismo dovoljno poštovali protivnika. Oslabljeni su neigranjem Jošila, tako smo i mi igrali – od nekog zadovoljstva do neshvatljivog pada. Baš to, koncentracija i nepoštovanje protivnika. Siguran sam da će biti bolja utakmica - rekao je Obradović.

Obradović je posebno pohvalio Izundua.

- On konstantno pruža dobre partije i kroz Evroligu i ABA ligu. Postao je pouzdan igrač, uči brzo i napreduje velikim koracima. On je jedan od faktora naše igre. U odbrani može različite stvari da radi, u napadu je timski igrač i čast je imati ga - pohvalio je trener svog centra.

Kako je Obradović odabrao tim za Kup?

- Uzeli smo ono što nam je trebalo. Što se tiče bekova, to su igrači koji su davali garancije u toku ovog takmičenja. Trebao nam je klasičan centar, a igrači kao što su Davidovac i Kalinić mogu da pokriju sve pozicije. Najvažnije je da ostanemo zdravi - objasnio je šef struke crveno-belih.

KK Crvena zvezda - Borac Čačak (četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća) Foto: www.Starsport.rs ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zvezda u polufinalu igra protiv subotičkog Spartaka?

- Da smo pobedili 50 razlike, ništa ne bismo imali od toga. Ne možemo biti zadovoljni bez obzira na pobedu. Siguran sam da ćemo poštovati Spartak. Izgubili smo u Subotici, oni imaju kvalitet i tražiću drugačiji odnos prema igri. Promašeni ziceri i neangažovanost u odbrani ne smeju da se dešavaju ako hoćeš da osvojiš Kup! Ne može se držati emocija svih 90 utakmica, to kao evroligaški trener dobro znam, nekad moraš da praviš i "veštačku trku" i konflikt, ali ovde je bitna psihološka priprema - zaključio je Obradović.

Ne propustiteKošarkaTO SE ČEKALO! Saša Obradović ekskluzivno o strancima za Kup Radivoja Koraća! Ko to putuje za Niš?
Saša Obradović
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆA SPUŠTA LOPTU PRED POČETAK KUPA, NE ZANIMA GA ULOGA FAVORITA! Trener Zvezde iznenadio izjavom - poziva na apsolutni oprez, a evo šta kaže o Borcu
Saša Obradović
KošarkaU MINUT DO 12! POJAČANJE CRVENE ZVEZDE ZA KUP RADIVOJA KORAĆA! Da li je on pravo rešenje za odbranu trofeja? Dugo ga nije bilo!
Saša Obradović
KošarkaZVEZDA NIJE BLISTALA, ALI SRUŠILA IGOKEU: Crveno-beli se namučili sa žilavim timom iz Laktaša
crvena zvezda.jpg

Tajm-aut Saše Obradovića na Zvezda Igokea Izvor: TV Arena sport/Screenshot