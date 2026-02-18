Slušaj vest

Mladi srpski reprezentativac Nikola Đurišić mogao bi uskoro da napusti Sjedinjene Američke Države, a crveno-beli žele da iskoriste novonastalu situaciju.

Uprava kluba sa Malog Kalemegdana, predvođena predsednikom Željkom Drčelićem, već je uspostavila prve kontakte kako bi ispitala mogućnost dolaska talentovanog beka u Beograd. U Zvezdi smatraju da bi njegov povratak predstavljao značajno pojačanje i investiciju u budućnost.

Đurišić je član Atlante od 2024. godine, a prošlog leta potpisao je višegodišnji ugovor sa franšizom iz Džordžije. Ipak, nije dobio priliku da debituje u NBA ligi, već je minute skupljao u razvojnom timu G lige.

Prema navodima američkih insajdera, Hoksi razmatraju njegov odlazak kako bi oslobodili mesto u rosteru za Kejleba Hustana, koji je u istom sistemu ostavio zapaženiji utisak.

Takav rasplet otvorio je prostor za reakciju Crvene zvezde, koja pažljivo prati situaciju i pokušava da iskoristi priliku.

1/4 Vidi galeriju Nikola Đurišić Foto: Carlos Tischler / Zuma Press / Profimedia