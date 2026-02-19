Slušaj vest

Proslavljeni srpski košarkaš i trener, Zoran Moka Slavnić, otvoreno i bez uvijanja govorio je o svom odnosu sa najtrofejnijim evropskim stručnjakom Željkom Obradovićem.

Slavnić je u podkastu "Kazneni prostor", čiji je domaćin Rade Bogdanović, žestoko isprozivao doskorašnjeg trenera Partizana.

Naglasio je da je upravo on najzaslužniji za njegov uspeh i otkrio kako su praktično prekinuli komunikaciju.

"On i ja skoro ne govorimo jer, kad nekom učiniš kapitalnu stvar za život, taj te ili doživotno poštuje ili pokušava da iscenira neki konflikt, pa kao ‘više nismo prijatelji’. A šta i da nismo prijatelji? Jesi li zaboravio šta duguješ, uslovno rečeno", počeo je Slavnić.

"Ja sam direktno odgovoran za njegov uspeh, apsolutno! Doveo sam ga u Partizan u vreme kada su se neki čudili, a Dragan Kićanović je živi svedok te odluke. Insistirao sam da dođe kao igrač sa 24 godine, jer mi je pored mladog Đorđevića trebao neko iskusan. Govorili su da je spor, ali ja sam baš to tražio. Iz Partizana je stigao i do reprezentacije. Valjda je ljudski red da se takav gest ispoštuje", dodao je Moka.

Osvrnuo se i na Obradovićevu epizodu u Partizanu.

"Kad radiš u jednom klubu tri-četiri godine i, objektivno, nije postignut rezultat – onda taj, koji radi sam, kao moralan čin, podnese ostavku", kaže Moka i dodaje:

"Gle apsurda, nisu Željka smenili! Željko je otišao. Kapetan poslednji napušta brod".

"Fenomen Obradovića je fabrikovan jer nikad nije dao korektnu, pravu, mušku izjavu - 'Nisam napravio rezultat, odlazim, želim im sve najbolje'. Nema uopšte veze šta se dešavalo između. On, trener sa takvim uspehom, daje najapsurdniju izjavu. 'Nisu me slušali igrači'. Ja ne mogu da verujem", kaže Slavnić.

Slavnić koji se deklarisao kao pristalica Zvezde, uporedio je svoj i Obradovićev odnos prema voljenim klubovima. Moka tvrdi da, kada bi se našao u poziciji kao Željko, da bi prihvatio takav posao da radi besplatno.

"Ja bih im za džabe radio, a on ih je razvalio od love. Je li to ovo ili ovo", gestikulirao je Slavnić ka srcu, pa ka džepu.

U lošim odnosima od 2005.

Slavnić je otkrio da mu je Obradović zamerio što je nakon neuspeha na Eurobasketu 2005. godine izneo kritike na njegov račun.

"Rekao sam par kritika na njegov račun, odnosno kako je igrala reprezentacija, a naravno da je tu glavni trener. Pokušao je nekim… Poluuvredama. Ko sam ja, koji sam trenirao deseti klub u Grčkoj, 12. u Španiji i tako dalje. Dečko – pitaju te o neuspehu, a ne o Moki Slavniću koji te je doveo u Partizan. Tog dana sam shvatio ko je on. Njegova je stvar što ga je briga šta će da kaže Moka".