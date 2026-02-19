Slušaj vest

Jednom zasvagda Nikola Jokić je rešio da stavi tačku na priče da ne voli košarku i da ga igra pod obručima preterano ne zanima.

Kada je nakon osvojene šampionske titule 2023. godine izgovorio sada već legendarnu rečenicu "Posao je gotov, konačno možemo da idemo kući", napravljen je mit o tome kako Somborcu nije stalo do košarke.

Nikola je sada rešio da ga sruši.

U zanimljivom razgovoru sa Malikom Endrjuz sa ESPN-a Srbin je prvi put otovoreno govorio o ogromnoj ljubavi koju gaji prema igri pod obručima.

"Stalo mi je mnogo. Mislim da ako ti nije stalo do pobede, ne bi ni trebalo da budeš u ovom sportu. Možda je samo moja ličnost malo drugačija. Ili prihvatam pobede i uspeh na drugačiji način, ali mislim da mi je stalo do košarke, volim da je igram, uživam u njoj i uživam u nadmetanju. Samo možda prihvatam uspeh ili poraz, odnosno neuspeh, drugačije", rekao je Jokić.

Osvrnuo se i na povredu kolena, zbog koje bio prinuđen da napravi najdužu pauzu u svojoj NBA karijeri.

"Bilo je veoma zanimljivo jer nikada ranije nisam bio povređen i to je bio potpuno novi trenutak u mojoj karijeri. Toliko sam navikao da igram, navikao da budem na terenu, da sam imao osećaj kao da nešto propuštam", kaže Nikola.

Na pitanje šta bi pre izabrao u ovom momentu - titulu u konjičkim trkama ili NBA prsten, Jokić je odgovorio:

"Uh, NBA šampionat u ovom trenutku".

Osvrnuo se i na prethodnu sezonu, kada je njegov tim eliminisan u polufinalu Zapadne konferencije od ekipe Oklahome.

Na konstataciju da je jedino Denver mogao da sruši šampione, Nikola ističe:

"Iskreno, ne verujem u to, jer mislim da smo mogli, uradili bismo to prošle godine. Imali smo priliku. Zapravo, imali smo dve prilike. Nismo ih iskoristili, a po mom mišljenju, oni su prošle godine igrali najbolju košarku u sezoni i zato su osvojili šampionat. Pokazali smo da imamo dubinu u timu, a kada dođe plej-of, uvek će odlučivati detalji, sitni detalji, verovatno i to ko želi više. I da li ćeš pogoditi ili promašiti šut".

Nikola je na kraju otkrio i do kada planira profesionalno da igra košarku.

"Iskreno, mislim da ću igrati košarku dokle god budem mogao da je igram. Dokle god budem mogao da igram na visokom nivou. Jer uživam u tome, volim da igram. Tako da mislim da ću igrati dok god budem mogao da nastupam na visokom nivou, dok god budem uživao u tome i dok me zdravlje bude služilo", poručio je Jokić.