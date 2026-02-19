Slušaj vest

Košarkaši Panatinaikosa izborili su plasman u polufinale Kupa Grčke, pošto su u četvrtfinalu ubedljivo savladali PAOK rezultatom 101:71.

Nakon meča trener Ergin Ataman je izneo svoje utiske.

"Počeli smo utakmicu i tokom celog meča imali smo apsolutnu koncentraciju, energiju u odbrani i dobro smo okretali loptu u napadu. Svi su igrali za tim i igrali smo veoma dobru timsku odbranu. Pokazali smo da, kada smo 100% fokusirani na utakmicu, imamo veliki potencijal da dobijemo ovakav meč".

Osvrnuo se i na sjajan debi Hejsa-Dejvisa, koji je za 16 minuta igre zabeležio čak 16 poena.

"Hejs-Dejvis je igrač sa velikim iskustvom, mnogo kvaliteta, poznaje naš tim koji takođe ima veliki kvalitet i zna način na koji igramo. Možda još ne poznaje sve naše sisteme, osim 3–4 koje smo mu pokazali, ali je veoma pametan i večeras je dao veliki doprinos našoj igri".

Dotakao se Ataman i šokantnog poraza u prvenstvu od Kolososa.

"To je sport, to je košarka. Kada na kraju izgubiš utakmicu protiv prvog tima u Evroligi, prirodno je da budeš razočaran. Kolossos je odigrao sjajnu utakmicu i pobedio nas. To se može desiti. Svi očekuju da pobedimo svaku utakmicu, ali smo već izgubili prvo mesto u regularnom delu sezone. Poslednje dve godine bili smo prvi, ove godine će Olympiacos biti prvi 99%. Ništa se nije promenilo, osim naše koncentracije u odnosu na utakmicu sa Kolososom. Vi novinari volite da pravite dramu, ali mi smo fokusirani na kraj sezone. Posle meča sa Kolossosom nije bilo nikakve drame", tvrdi turski stručnjak.

Panatinaikos će u polufinalu odmeriti snage sa Iraklisom.