NBA superstar Janis Adetokumbo rešio je da napusti Milvoki Bakse.

U razgovoru za grčki "Cosmote TV" jedan od najboljih košarkaša današnjice otkrio je da je nezadovoljan i da želi da ide.

"Da je do mene, već bih bio u drugom klubu. Sledećeg leta će biti sve u mojim rukama, kad budem slobodan igrač napustiću Milvoki", jasan je bio Janis.

Janis Adetokumbo NBA zvezda Foto: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia, Nicholas Muller / SOPA / Sipa Press / Profimedia, FIBA

Janisu ugovor sa Milvokijem ističe u leto 2027. godine, pa će Baksi najverovatnije tokom naredne sezone pokušati da naprave trejd, kako ne bi otišao iz kluba kao slobodan igrač.

Ove sezone Adetokumbo prosečno beleži 28 poena, 10 skokova i pet asistencija po meču.

