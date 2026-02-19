Slušaj vest

Najbolji igrač Hornetsa, NBA superstar Lamelo Bol, doživeo je u sredu saobraćajnu nesreću u Šarlotu.

Lamelo Bol Foto: AP

Američki košarkaš, koji je vozio skupoceni "hamer" džip oko 17 časova sudario se na jednoj raskrsnici sa automobilom koji je išao iz suprotnog pravca.

Od siline udara otpao je levi točak sa luksuznog "hamera" zvezde Hornetsa.

Lokalni novinar Džo Bruno objavio je snimak nesreće. Bol je pokušao da skrene u levo i tom prilikom prednjim delom džipa udario je u automobil koji je bio na raskrsnici.

Prema prvim informacijama, jedna osoba zadobila je lakše povrede prilikom sudara, ali nije objavljeno da li je u pitanju košarkaš Hornetsa.

Na snimku koji se pojavio na internetu vidi se kako Bol izlazi iz vozila, prelazi u drugi automobil i napušta mesto nesreće.

Podsetimo, Bol je najbolji igrač Šarlot Hornetsa. Ove sezone prosečno beleži 19.4 poena, 4.8 skokova i 7.2 asistencije po meču.