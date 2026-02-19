Slušaj vest

Trostruki MVP NBA lige, osvajač NBA prstena, MVP finala, osmostruki Ol-star i najdominantniji košarkaš na planeti danas slavi svoj 31. rođendan.

1/9 Vidi galeriju Jokić u dresu Nagetsa Foto: Pamela Smith / Getty images / Profimedia, Screenshot

Nikola Jokić godinama unazad pomera granice i beleži brojke koje do sada nisu viđene u ovom sportu. Divi mu se čitav svet, legende košarke sipaju hvalospeve o njemu i najugledniji sportski mediji bruje o njegovim uspesima.

Ko bi mogao da pomisli da će ovakvu slavu steći jedan maleni "bucko" iz Sombora.

Neverovatan put

Najbolji košarkaš na planeti rođen je pre tačno 30 godina u Somboru.

Jokićeva starija braća su trenirala košarku, pa je otac insistirao da i Nikola krene na ovaj sport. Iako je obožavao basket, Nikola nije bio oduševljen tatinom idejom jer u tom momentu nije imao fizičke predispozicije za košarku.

"Tada sam bio niži i puniji, ali moj otac je bio zaljubljenik u košarku i morao sam da idem. Budući da nisam bio visok, stavili su me na poziciju plejmejkera, što je doprinelo kvalitetu mojih dodavanja", otkrio je jednom prilikom Jokić.

Velika ljubav prema konjima

Nikola je strastveni ljubitelj konja. U svom rodnom Somboru ima ergelu kojoj je dao ime Dream Catcher (Lovac na snove).

"Kada sam imao 12 ili 13 godina otac me je odveo na trke i svidelo mi se. Zaljubio sam se u konje i uživam dok provodim vreme sa njima, to su neverovatna stvornja", otkrio je Jokić za američke medije.

Uprkos svim obavezama koje ima, sjajni košarkaš uvek pronalazi vreme za svoju najveću strast, a to je konjarstvo.

"Emocije koje ja imam sa konjima i o konjičkim trkama su mnogo veće nego u trkanju. Tokom godine, bavim se konjima i vozim se, blizu njih sam, ali ne onoliko koliko se bavim košarkom. To je zbog toga. Kada se nečim baviš toliko mnogo, emocija ti opada, a kada ti nešto nedostaje to želiš više", rekao je pre nekoliko meseci Nikola u jednom intervjuu za "Altitude Sports".

Juniorsku karijeru je započeo u košarkaškom klubu Vojvodina Srbijagas. Zbog odličnih partija koje je pružao, potpisao je ugovor sa agencijom BeoBasket čiji je osnivač Miško Ražnatović, jedan od najpoznatijih evropskih košarkaških menadžera. Zanimljivo, Ražnatović je čitajući izveštaje sa utakmica mlađih kategorija u "Žurnalu" zapazio da neki dečak iz Vojvodine svake nedelje ima visoke brojke, pa je poručio svojim saradnicima da ga dovedu u klub.

Nikola je ubrzo prešao u Megu. Sa ovim timom je došao do finala Evroliginog kvalifikacionog turnira i izabran je za njegovu idealnu petorku. Godine 2012. počeo je da nastupa za seniorski tim. Naredne sezone je odigrao 25 utakmica u Jadranskoj ligi i 13 utakmica u Superligi Srbije.

U sezoni 2014/15 je u proseku postizao 22 poena po utakmici. U 24 meča je zabeležio 222 skoka i 527 indeksnih poena zbog čega je proglašen za najkorisnijeg igrača Jadranske lige, najboljeg strelca i skakača.

Barsa nije bila suđena

Jokić je u NBA ligu stigao bez da se prethodno okušao na najvećoj evropskoj sceni, a malo je falilo da njegov put bude potpuno drugačiji.

Sjajnim partijama u dresu Mege privukao je interesovanje brojnih klubova među kojim je bila i Barselona.

Čelnici Barse došli su u sa spremnim petogodišnjim ugovorom, ali nakon utakmice Mega - Cedevita, koju su uživo pratili sa tribina, odustali su od potpisa. Nikola je odigrao verovatno najgoru partiju u karijeri i iz Barse su poručili da moraju još da razmisle.

"Predstavnici Barselone su došli sa ugovorom da pogledaju utakmicu sa Cedevitom, ja to tad nisam znao, ali sam odigrao verovatno najgori meč u životu. Da li je namerno ili nenamerno ne znam, ali imam ja tih utakmica kada neću da šutnem ili dodam, ili hoću sve da šutnem... Eto, nešto jednostavno klikne u meni, a tada je kliknulo na ovu lošiju stranu", prisetio se uz osmeh Nikola.

Natalija Jokić Foto: ATA images

"Deki (Dejan Miloejvić) je hteo da me ubije. Ne znam, desi se takav dan, malo te neće, a malo i nećeš pa onda bude katastrofa" rekao je Jokić,

Njegov tadašnji trener, Dejan Milojević, otkrio je da je Nikola u tom periodu bio utičen jer je njegova devojka otišla u Ameriku da studira.

"Pretpostavljam da je tako loše odigrao zbog odlaska devojke u Ameriku. Bio je emotivno prazan, njega je to dosta pogodilo. Odlazak devojke u Ameriku ga je poremetio", objasnio je Milojević.

Barsa je dugo razmišljala i to joj se na kraju obilo o glavu. Denver je ugrabio Srbina koji je kasnije izrastao u najboljeg košarkaša današnjice.

Reklama za takose

Jokić je ispisao istoriju kao najniže draftovani igrač koji se domogao MVP nagrade, pošto su ga Nagetsi izabrali sa 41. pozicije.

O tome kakav "garbage time" u draftu je dobio Jokić najbolje svedoči činjenica da u momentu kada ga je Denver izabrao, gledaoci prenosa nisu mogli da vide tradicionalni deo šoua. Vest da je Jokić izabran od strane Denvera išla je preko telopa za vreme reklame za takose.

Tako se od prve sekunde njegovog predstavljanja, američka javnost ogrešila o Jokića. Ali Nikolu to nije potreslo, jer je draft prespavao u svom Somboru.

Nazvao ga je stariji brat Nemanja i probudio: "Draftovan si u NBA ligu, kako sad možeš da spavaš?!"

Nikola je bio rešen da ostavi trag u Denveru, a da to postigao morao je maksimalno da se posveti treninzima i značajno redukuje ishranu. Somborac je morao mnogo da radi kako bi skinuo kilažu i prilagodio se standardima treninga. Nakon plasmana u finale NBA lige tadašnji trener NagetsaMajk Meloun se kroz smeh prisetio svog prvog utiska o Nikoli kada je stigao u Ameriku.

"Uvek mislim i smejem se kada se setim njegove prve Letnje lige u Las Vegasu. Imao je 136 kilograma, bio je van forme… Mislim se dobar je igrač. Nemojte da se šalimo, niko nije mogao pretpostaviti da će biti dvostruki uzastopni MVP i da će oboriti rekorde Vilta Čemberlena. Ako vam neko kaže drugačije, taj neko s*re", iskren je bio Meloun.

Šale na račun kilaže

Nikola je kroz čitavu karijeru kuburio sa kilogramima.

"Pre nego što sam izrastao, bio sam debeli plejmejker", rekao je Jokić jednom prilikom.

U srednjoj školi dosta izrastao i preselio se na centarske pozicije.

Šale na račun kilaže kružile su i dugo nakon odlaska u NBA. Iako je pružao sjajne partije, često je bio predmet sprdnje na društvenim mrežama zbog viška kilograma.

Tokom pandemije koronavirusa je promenio lični opis. Skinuo je višak kilograma, zategao se i izgleda bolje nego ikad. Mnogi su strahovali da sada neće moći da se nosi sa daleko snažnijim centrima u ligi, ali Nikola ih je sve demantovao.

U međuvremenu je ponovo nabacio kilograme, ali magiju nije izgubio. Niko mu ništa na terenu ne može.

Nikola je od nebitnog lika iz tamo neke Srbije postao je istinski superstar. Najbolji centar u ligi sa čudesnim pregledom igre i sjajnim šutem - plejmejker u telu centra, igrač kakav se samo jednom rađa! Čovek koji nestvarne rekorde obara kao od šale i čovek koji "pred našim očima menja košarku na način koji su to činili Džordan, Bird, Džabar, Brajant..."

Sav taj uspeh, slava i novac nisu ga promenili. U duši je i dalje onaj isti skromni dečak, koji je pre 12 godina na Fejsu tražio društvo za basket.

"Ja svaku utakmicu doživljavam kao partiju basketa kod kuće u Srbiji" otkrio je pre nekoliko godina Jokić.

Možda ovakav pristup zvuči neozbiljno za nekoga ko ima "supermax" ugovor vredan 270 miliona dolara, ali to je Nikola. On jednostavno maksimalno uživa u poslu kojim se bavi i to definitivno donosi rezultate.

Izgradio je imidž zvezde koja ne voli da bude u centru pažnje, koja se sklanja od svetla reflektora i ustupa mesto drugima kad god može. Brižan otac ćerkici Ognjeni i sinu Ignjatu i dobar suprug svojoj divnoj Nataliji, koje su centar njegovog sveta i njegova najveća podrška u životu u karijeri.