Superstar Filadelfije Džoel Embid zbog povrede će propustiti meč protiv Atlante.

Kamerunac ima problem sa desnom potkolenicom.

"Embid je, dok je učestvovao u programu lečenja desnog kolena tokom pauze zbog Ol-star utakmice, prijavio bolove u desnoj potkolenici. Embid je posle konsultacija sa lekarima imao svakodnevni tretman, a radio je na terenu i imao kondicione treninge. Tokom nedelje biće objavljene nove vesti o stepenu njegove povrede", saopštili su Seventisiksersi.

Embid je ove sezone odigrao 31 meč, a imao je prosek od 26.6 poena, 7.5 skokova i 3.6 šasistencija po utakmici.

