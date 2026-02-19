Slušaj vest

Izraelski portal "Walla Sport" plasirao je pravu bombu i doneo vest kako je učesnik Evrokupa, Hapoel iz Jerusalima, krenuo po bivšeg trenera Partizana, Željka Obradovića.

Pomenuti portal pozvao se na izvore iz Srbije i istakao kako je Obradović meta tima koji preko Evrokupa želi da stigne do Evrolige. Takođe, prenosi se i izjava Obradovića koji nije želeo da daje više informacija izraelskim novinarima.

- Već sam naglasio da ne planiram da se bavim košarkom do juna meseca. Do tada ću se baviti isključivo privatnim životom - rekao je Obradović za "Walla Sport".

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Hapoelu iz Jerusalima nije problem novac, ali je veliko pitanje koliko je Željko Obradović voljan da se vraća trenerskom poslu. Hapoel trenutno vodi Džonatan Alon kom ističe ugovor na kraju leta, a izraelski mediji tvrde kako on neće biti produžen.

Šta će se na kraju desiti, ostaje da se vidi...

Kurir sport / Walla Sport

