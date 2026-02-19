Slušaj vest

Bivša srpska košarkašica, Milica Dabović, gostovala je u podkastu "Sportkast" gde je iznela niz optužbi na račun Marine Maljković.

Njih dve sarađivale su dugo godina, ali je u jednom trenutku sve puklo.

- Bile smo baš bliske i nije bilo trika da je ona negde, a da ne igram za nju. Jer sam za nju bila najbolja osoba koju je upoznala i najveći borac s kojim je radila - počela je priču Milica Dabović, pa otkrila da je haos krenuo na Olimpijskim igrama 2016. godine u Rio de Žaneiru:

- Ne mogu da kažem da nisam plakala jedan jedini dan i da nisam bila zlostavljana.

Sve je kulminiralo posle porođaja kada je Marina Maljković, kako Milica Dabović tvrdi, ponizila pred sestrom Anom i sinom Stefanom i to posle pitanja da li će za nju biti mesta u reprezentaciji.

- Pomazila je moje divno dete i rekla “Slušaj, za reprezentaciju nikad nećeš igrati, a i... Gde su oni tvoji Turci? Idi, j*bi se za pare. Znam da si ostala bez para”. To su užasne i žalosne stvari, ali je to samo mali delić mog pakla - dodala je ona.

