"BILA SAM ZLOSTAVLJANA! POMAZILA JE MOJE DIVNO DETE I REKLA MI JE..." Jeziva ispovest čuvene srpske košarkašice: "To je samo delić mog PAKLA!"
Bivša srpska košarkašica, Milica Dabović, gostovala je u podkastu "Sportkast" gde je iznela niz optužbi na račun Marine Maljković.
Njih dve sarađivale su dugo godina, ali je u jednom trenutku sve puklo.
- Bile smo baš bliske i nije bilo trika da je ona negde, a da ne igram za nju. Jer sam za nju bila najbolja osoba koju je upoznala i najveći borac s kojim je radila - počela je priču Milica Dabović, pa otkrila da je haos krenuo na Olimpijskim igrama 2016. godine u Rio de Žaneiru:
- Ne mogu da kažem da nisam plakala jedan jedini dan i da nisam bila zlostavljana.
Sve je kulminiralo posle porođaja kada je Marina Maljković, kako Milica Dabović tvrdi, ponizila pred sestrom Anom i sinom Stefanom i to posle pitanja da li će za nju biti mesta u reprezentaciji.
- Pomazila je moje divno dete i rekla “Slušaj, za reprezentaciju nikad nećeš igrati, a i... Gde su oni tvoji Turci? Idi, j*bi se za pare. Znam da si ostala bez para”. To su užasne i žalosne stvari, ali je to samo mali delić mog pakla - dodala je ona.
