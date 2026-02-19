Slušaj vest

Više nego uspešan debi imao je poznati američki košarkaš Najdžel Hejs-Dejvis u dresu Panatinaikosa pošto je u četvrtfinalu Kupa Grčke protiv PAOK-a bio jedan od ključnih igrača u pobedi tima Ergina Atamana, a posle meča je pred kamerama izneo utiske.

"Moramo da pogledamo snimak da vidimo da li smo pratili plan. Imali smo nekoliko dobrih trenutaka, možemo biti bolji. Pokušavam da shvatim odbranu i napad i kako da igram sa saigračima. Ali ako pobedite sa 30 poena razlike, to je dobar dan", bile su prve impresije prošlosezonskog MVP-a Evrolige nakon debija u novom klubu.

Kratak period u atinskom velikanu bio mu je dovoljan da shvati da tim Ergina Atamana poseduje visok potencijal na koji će se truditi da se nasloni ličnim talentom.

"Potencijal i talenat su tu na papiru, talentovani tim. Cilj je da se uspe na terenu. Pokušavam da učim, da koristim svoje znanje i liderske sposobnosti da pomognem, da naučim sisteme, igrače. Sve dok igramo naporno, imaćemo priliku svake večeri", rekao je on.

Jedan od najboljih krilnih košarkaša u istoriji Evrolige potom je otkrio kako se osećao uoči debija za Atmanov tim.

"Mogu još bolje da skačem. Moja prva utakmica posle nekog vremena. Lepo je igrati košarku. Moram da pronađem ritam. Spavao sam šest sati u poslednja tri dana. Pospan sam. Nakon što odspavam, pronaći ću svoj ritam i igrati malo bolje", otkrio je on.

Naredni protivnik Panatinaikosu biće ekipa Iraklisa, protiv koje će se sastati u polufinalu Kupa Grčke.

"Moramo biti profesionalci. Brinuti o svojim telima, odmarati se, jesti, hidrirati se, videti osoblje, ići na masaže, sve što je potrebno i pokušati da budemo spremni za još jednu tešku utakmicu", zaključio je igrač koji je u pobedi protiv PAOK-a ostvario učinak od 16 poena.

Amerikanac je imao 5/6 za dva, 1/3 za tri, 3/4 slobodna bacanja uz jedan skok i dve ukradene lopte.

Kurir Sport / Sportske.net

