Doskorašnji plejmejker KK Partizan, Kameron Pejn, karijeru nastavlja u najjačoj ligi sveta, pošto je juče postao novi član Filadelfije.

Nakon povratka u SAD, sjajni košarkaš je dao opširan intervju u kojem je pričao o brojnim temama.

- Baš je dobro što sam došao u poznatu sredinu, ali, čoveče, stvarno sam otišao u Partizan da tamo igram. Nije mi to bilo u glavi — naravno, želeo sam da se vratim, ali sav fokus bio mi je tamo. Mislim da se ponekad, kada ti je fokus na pravom mestu, ovakve stvari jednostavno dese, tako da sam bio potpuno posvećen tamo, a moje igre su dovele do toga da se pojavi prilika da se vratim ovde.

Sve se desilo veoma brzo...

- Sve se zapravo dogodilo prilično brzo. Saznao sam pre možda tri dana. Dva ili tri dana. Bukvalno sam bio na utakmici, gledao sam meč, i mislim da mi je agent tada javio i rekao: ‘Biće to vrlo brzo. Možda bi trebalo da počneš da pakuješ stvari. Moramo da rešimo logistiku, ali spremaj se.

Dugo je putovao do Filadelfije.

- Utorak je bio prilično dug dan. Let mi je bio baš rano, oko šest ujutru, tako da praktično nisam ni spavao. Morao sam da budem na aerodromu već oko 3.30 ili četiri, pa sam leteo iz Srbije za Amsterdam, što traje nekih dva, dva i po sata. Onda iz Amsterdama za Filadelfiju. Stigao sam oko 3.30, odmah došao ovde na lekarske preglede. Tako da praktično nisam spavao. Još se privikavam na vremensku razliku, ali biće u redu. Polako ću nadoknaditi san.