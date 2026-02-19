Slušaj vest

Košarkaški savez Srbije saopštio je da će u petak početi prodaja ulaznica za duel Srbije i Turske u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Tako će ljubitelji košarke imaće priliku da obezbede svoje mesto na tribinama i pruže podršku nacionalnom timu u važnom meču na putu ka Mundobasketu.

Bosna - Srbija Foto: FIBA, Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Saopštenje KSS prenosimo u celosti:

- U petak 20. februara u 12.00 časova biće puštene u prodaju ulaznice za utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Turske u februarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Susret dve selekcije na programu je u petak, 27. februara, u 19.00 sati u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.

Dođite da zajedno bodrimo naš tim koji, predvođen selektorom Dušanom Alimpijevićem, nastavlja put ka Mundobasketu u Kataru 2027.

Ulaznice se prodaju preko našeg partnera Ticket Vision d.o.o. – on lajn, i na svim prodajnim mestima Ticket Vision, koja možete da vidite OVDE.

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

VIP tribina: 1.600 dinara.
Prva kategorija: 1.100 dinara.
Druga kategorija: 500 dinara.
Parter: 700 dinara.
Počasna mesta pored terena prvi red: 6.000 dinara.
Počasna mesta pored terena drugi red: 4.000 dinara.
Počasna mesta bok prvi red: 4.000 dinara.
Počasna mesta bok drugi red: 2.000 dinara.
Prva kategorija ograničena vidljivost: 1.110 dinara.
VIP ograničena vidljivost: 1.600 dinara.
Počasna mesta treći red: 3.000 dinara.

Ne propustiteKošarkaONI NAPADAJU ATAMANOVU TURSKU: Alimpijević odredio 23 kandidata za februarski FIBA prozor! Kalinić ponovo u nacionalnom timu
serbia-switzerland-7232122.JPG
KošarkaSRBIJA UDARA NA TURSKU! Ergin Ataman odredio spisak igrača za okršaj sa Orlovima!
Ergin Ataman
FudbalBILA, NE PONOVILA SE - ANALIZA: Najgora godina srpskog sporta - kako i zašto smo ostali bez ijedne medalje u kolektivnim sportovima?
Svetislav Pešić posle meča Srbija - Finska na Eurobasketu 2025
Košarka"ZALIZANI OVO, ZALIZANI ONO..." Ražnatović otvorio dušu o krahu sa Micićem: Najneprijatniji komentar sam dobio od njega!
untitled1.jpg

Alimpijević izjava o mečevima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić