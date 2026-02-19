Slušaj vest

Košarkaški savez Srbije saopštio je da će u petak početi prodaja ulaznica za duel Srbije i Turske u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Tako će ljubitelji košarke imaće priliku da obezbede svoje mesto na tribinama i pruže podršku nacionalnom timu u važnom meču na putu ka Mundobasketu.

1/6 Vidi galeriju Bosna - Srbija Foto: FIBA, Dragana Stjepanovic/Dragana Stj

Saopštenje KSS prenosimo u celosti:

- U petak 20. februara u 12.00 časova biće puštene u prodaju ulaznice za utakmicu muške seniorske reprezentacije Srbije protiv Turske u februarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Susret dve selekcije na programu je u petak, 27. februara, u 19.00 sati u dvorani ”Aleksandar Nikolić” u Beogradu.

Dođite da zajedno bodrimo naš tim koji, predvođen selektorom Dušanom Alimpijevićem, nastavlja put ka Mundobasketu u Kataru 2027.

Ulaznice se prodaju preko našeg partnera Ticket Vision d.o.o. – on lajn, i na svim prodajnim mestima Ticket Vision, koja možete da vidite OVDE.

Ulaznice mogu da se kupe po cenama:

VIP tribina: 1.600 dinara.

Prva kategorija: 1.100 dinara.

Druga kategorija: 500 dinara.

Parter: 700 dinara.

Počasna mesta pored terena prvi red: 6.000 dinara.

Počasna mesta pored terena drugi red: 4.000 dinara.

Počasna mesta bok prvi red: 4.000 dinara.

Počasna mesta bok drugi red: 2.000 dinara.

Prva kategorija ograničena vidljivost: 1.110 dinara.

VIP ograničena vidljivost: 1.600 dinara.

Počasna mesta treći red: 3.000 dinara.