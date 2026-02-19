Slušaj vest

Košarkaši Mege plasirali su u polufinale Kupa Radivoja Koraća.

Mega je u četvrtfinalnoj utakmici ubedljivo savladala OKK Beograd rezultatom 100:79.

Mega će u polufinalnom duelu sastati sa boljim meča iz Partizan - FMP koji je na programu u 20 časova.

Pitanje pobednika na ovom meču nije se postavljalo nijednog momenta. Izabranici Vuleta Avdalovića su kontrolisali meč praktično od početka, već krajem poluvremena je bilo jasno da će igrati polufinale.

Prednost je u trećoj četvrtini bila uglavnom oko +30 za Megu, a u jednom trenutku je bilo i najvećih 87:49.

ogoljub Marković je imao 18 poena i 8 skokova, Srzentić je dodao 13, a Luk 12. U OKK Beogradu Lučić je imao 23 poena.

Polufinalni dueli na programu su u petak.

U prvom meču od 16.30 časova sastaju Crvena zvezda - Spartak.

Drugo polufinale na programu je u večernjem terminu od 20.30 časova.

Veliko finale igra se u subotu od 20.30 časova.