Trener crno-belih gledao meč Mege i OKK Beograda.
Košarka
PENJAROJA UHVAĆEN KAKO SKENIRA NAREDNOG POTENCIJALNOG RIVALA PARTIZANA! Trener crno-belih gledao dominantnu Megu, pogledajte ovaj FOTO-UBOD!
Slušaj vest
Ukoliko preskoče nezgodne „Pantere“ iz Železnika, u polufinalu bi ih čekala Mega, koja je danas pobedila OKK Beograd.
KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Svesni da ih čeka težak posao, u taboru crno-belih ništa ne prepuštaju slučaju. U jednom trenutku na tribinama se pojavio i trener Partizana, Đoan Penjaroja, koji je zajedno sa svojim pomoćnikom pažljivo pratio igru Mege i analizirao potencijalnog protivnika u borbi za finale.
Foto: Petar Aleksić
Inače, Mega je u četvrtfinalnoj utakmici ubedljivo savladala OKK Beograd rezultatom 100:79.
Pitanje pobednika na ovom meču nije se postavljalo nijednog momenta. Izabranici Vuleta Avdalovića su kontrolisali meč praktično od početka, već krajem poluvremena je bilo jasno da će igrati polufinale.
Reaguj
Komentariši