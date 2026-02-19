Slušaj vest

Košarkaši Partizana večeras u Nišu igraju četvrtfinalni duel Kupa Radivoja Koraća protiv FMP-a.

Ukoliko preskoče nezgodne „Pantere“ iz Železnika, u polufinalu bi ih čekala Mega, koja je danas pobedila OKK Beograd.

KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Svesni da ih čeka težak posao, u taboru crno-belih ništa ne prepuštaju slučaju. U jednom trenutku na tribinama se pojavio i trener Partizana, Đoan Penjaroja, koji je zajedno sa svojim pomoćnikom pažljivo pratio igru Mege i analizirao potencijalnog protivnika u borbi za finale.

Okk Beograd- Mega (7).jpeg
Foto: Petar Aleksić

Inače, Mega je u četvrtfinalnoj utakmici ubedljivo savladala OKK Beograd rezultatom 100:79.

Pitanje pobednika na ovom meču nije se postavljalo nijednog momenta. Izabranici Vuleta Avdalovića su kontrolisali meč praktično od početka, već krajem poluvremena je bilo jasno da će igrati polufinale.

