Mega će u polufinalnom duelu sastati sa boljim meča iz Partizan - FMP koji je na programu u 20 časova.

1/7 Vidi galeriju KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Svoje impresije nakon ubedljive pobede svog tima izneo je trener Mege Vule Avdalović

"Prvo čestitke ekipi OKK Beograda, njihovom stručnom štabu i svim igračima. Imaju dobru sezonu iza sebe, u njihovom timu ima doista igrača koji će biti zanimljivi za budućnost. Mi smo zasluženo pobedili evidentna je razlika u kvalitetu. Prve tri četvrtine su bile onakve kakve treba da igramo. Videćemo sutra ko će nam biti priotivnik, bićemo motivisani, ko god nam bude protivnik", rekao je Avdalović.

Da li imate nekih želja za polufinale.

"Nismo pričali o osvajanju Kupa, samo o OKK Beogradu. Večeras ćemo pričati o protivniku, što se tiče želja, oni su 50-50. Ako FMP, bićemo motivisani na 100 odsto jer smo skoro bili poraženi, a što se tiče Partizana, voleo bih da se odmerimo sa njima, jer će to biti jedna velika škola za sve igrače".