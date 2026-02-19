Slušaj vest

Četvrtfinalni duel Kupa Radivoja Koraća između Mege i OKK Beograda ušao je u istoriju srpske košarke.

Utakmica dva beogradska rivala je prva na kojoj su istovremeno delegat i sudija bile žene.

KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Delegat je bila Danijela Zlatić iz Kragujevca, a jedan od arbitara je bila FIBA sudija Ivana Ivanović iz Beograda.

Ne propustiteKošarkaVOLEO BI DA IGRAMO SA PARTIZANOM! Avdalović priželjkuje duel sa bivšim klubom
Okk Beograd- Mega (2).jpeg
KošarkaPENJAROJA UHVAĆEN KAKO SKENIRA NAREDNOG POTENCIJALNOG RIVALA PARTIZANA! Trener crno-belih gledao dominantnu Megu, pogledajte ovaj FOTO-UBOD!
Đoan Penjaroja
KošarkaMEGA ČEKA PARTIZAN - PUKLA STOTKA U NIŠU: OKK Beograd potpuno razbijen u četvrtfinalu Kupa Radivoja Koraća!
WhatsApp Image 2026-02-19 at 6.51.36 PM (1).jpeg
KošarkaPARTIZAN PROTIV FMP-A ZA POLUFINALE KUPA! Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
KK Partizan

Košarkaši Partizana izašli na parket Izvor: Kurir