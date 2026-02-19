Istorijski momenat...
Košarka
IVANA I DANIJELA ISPISALE ISTORIJU SRPSKE KOŠARKE: Ovo se do sada nikada nije desilo
Slušaj vest
Četvrtfinalni duel Kupa Radivoja Koraća između Mege i OKK Beograda ušao je u istoriju srpske košarke.
Utakmica dva beogradska rivala je prva na kojoj su istovremeno delegat i sudija bile žene.
KK Mega - OKK Beograd (Kup Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
Delegat je bila Danijela Zlatić iz Kragujevca, a jedan od arbitara je bila FIBA sudija Ivana Ivanović iz Beograda.
Reaguj
Komentariši