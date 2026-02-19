Slušaj vest

Košarkaši Partizana plasirali su se večeras u polufinale Kupa "Radivoja Koraća" u Nišu, pošto su u četvrtfinalu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 95:90.

Posle meča, novinarima se obratio trener Partizana Đoan Penjaroja:

"Prvo, čestitam svojim igračima na borbi,našim navijačima i FMP jer su igrali dobru utakmicu. Mi nismo igrali konstatno, pogotovo u trećoj četvrtini, gde je FMP postigao mnogo poena, postigli su mnogo trojki. Morali smo da se borimo, da igramo korak po korak, ali ako želimo da osvojimo turnir, moramo da patimo. Danas smo patili mnogo, ali sutra imamo polufinale. Sada je bitno da odmorimo igrače za polufinale", rekao je Đoan Penjaroja novinarima na konferenciji za medije.

1/19 Vidi galeriju KK Partizan - FMP (četvrtfinale Kupa Radivoja Koraća) Foto: Petar Aleksić

Trener crno-belih je posebno pričao o Isaku Bongi.

"Bonga je cele sezone bitan igrač za nas, on je kompletan igrač. Nama svi igrači trebaju. Danas smo igrali sa skraćenom rotacijom, ali ovo je tim, danas igra jedan bolje, sutra neko drugi. Specijalno za ovaj turnir, veoma je važno da Bonga igra dobro".

Dotakao se Đoan Penjaroja i Alekseja Pokuševskog.

"On je važan igrač. Postigao je bitnu trojku, ali je jasno da može igrati bolju odbranu u nekim momentima. Pokuševski mora da igra bolje sutra i ako bude potrebno i u subotu".