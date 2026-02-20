Slušaj vest

Na utakmici NBA lige između Denver Nagetsa i Los Angeles Klipersa došlo je do incidenta koji je mogao da ima ogromne posledice.

Tokom drugog minuta poslednje četvrtine izbila je gužva nakon kontakta između Jonasa Valančijunasa i igrača domaće ekipe Janika Kanona Niderhauzera.

Nakon borbe za loptu tenzija je brzo eskalirala, pa je jedan od košarkaša Klipersa izgubio prisebnost i naglo odgurnuo Valančijunasa, koji uglavnom menja Jokića na parketu.

Sudije su odmah intervenisale i fizički ga zadržale, sprečavajući ozbiljniju tuču. Situacija je smirena, a meč nastavljen i Klipersi su slavili sa 115:114.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Pogledajte galeriju sa meča u Los Anđelesu:

Nikola Jokić na meču Klipersi - Denver Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

profimedia-1076642592.jpg
Nikola Jokić, Ol-star
profimedia-1050178621.jpg
Nikola Jokić

Nikoli Jokiću čestitaju Božić Izvor: YouTube/DNVR Sports