Jonas Valančijunas potpuno izgubio kompas...
Košarka
TUČA NA MEČU DENVERA: Jokićev zamenik potpuno poludeo: Zaleteo se na ceo protivnički tim! Pogldajte ove lude scene (VIDEO)
Slušaj vest
Na utakmici NBA lige između Denver Nagetsa i Los Angeles Klipersa došlo je do incidenta koji je mogao da ima ogromne posledice.
Tokom drugog minuta poslednje četvrtine izbila je gužva nakon kontakta između Jonasa Valančijunasa i igrača domaće ekipe Janika Kanona Niderhauzera.
Nakon borbe za loptu tenzija je brzo eskalirala, pa je jedan od košarkaša Klipersa izgubio prisebnost i naglo odgurnuo Valančijunasa, koji uglavnom menja Jokića na parketu.
Sudije su odmah intervenisale i fizički ga zadržale, sprečavajući ozbiljniju tuču. Situacija je smirena, a meč nastavljen i Klipersi su slavili sa 115:114.
Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Pogledajte galeriju sa meča u Los Anđelesu:
Nikola Jokić na meču Klipersi - Denver Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši