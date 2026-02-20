Slušaj vest

Vašington je na svom terenu pobedio Indijanu 112:105, i prekinuo svoj niz od tri uzastopna poraza.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona sa po 13 poena bili su Bab Kerington, Kadari Ričmond, Džejden Hardi i Entoni Gil, koji je zabeležio i osam skokova.

Srpski krilni centar Tristan Vukčević je za 17 minuta igre upisao 12 poena (4/7 šut iz igre), pet skokova, pet ukradenih lopti i dve asistencije, a isti broj poena je postigao i Bilal Kulibali.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Džaras Voker sa 19 poena, uz 14 skokova i sedam asistencija. Teilon Piter je dodao 16 poena, dok su po 15 poena postigli Ben Šepard i Džej Haf, koji je upisao i osam skokova.

Vašington se nalazi na 14. poziciji na tabeli Istočne konferencije sa 15 pobeda i 39 poraza, dok Indijana zauzima poslednje, 15. mesto sa skorom 15/41.