Toronto je na gostujućem terenu pobedio Čikago 110:101, i zabeležio svoj 33. trijumf ove sezone.

Najefikasniji u ekipi Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, bio je Brendon Ingram sa 31 poenom, uz osam skokova. Po 14 poena dodali su Imanuel Kvikli, Džakobi Voker i Skoti Barns, koji je upisao i devet skokova, dok je Ar Džej Beret postigao 13 poena.

Darko Rajaković Foto: Sammy Kogan / Zuma Press / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Michael Chisholm / Getty images / Profimedia

U ekipi Čikaga najefikasniji je bio Anferni Sajmons sa 20 poena. Isak Okoro je dodao 16 poena, Tre Džouns je upisao 12 poena, dok je Kolin Sekston postigao 11 poena. Džejlen Smit je utakmicu završio sa devet poena i 10 skokova.

Toronto je peti na tabeli Istočne konferencije sa 33 pobede i 23 poraza, dok Čikago, nakon svog sedmog uzastopnog poraza, zauzima 12. mesto sa skorom 24/32.

