Trener Crvene zvezdeSaša Obradović je napravio jednu izmenu u odnosu na prvi meč na Kupu Radivoj Korać.

Za razliku od utakmice sa Borcem iz Čačka, trener Zvezde je odlučio da u tim uvrsti mladog Alekseja Nedeljkovića.

Jedan Zvezdin biser je zamenio drugog, pa će tako momak rodom iz Trstenika zameniti Ognjena Simjanovskog, koji je debitovao na Kupu u četvrtfinalu.

Zvezda će u borbi za finale igrati protiv Spartaka iz Subotice.

