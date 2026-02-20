Dobra odluka trenera Crvene zvezde Saše Obradovića?
to je to
SAŠA OBRADOVIĆ IZVUKAO KECA IZ RUKAVA! Pojačanje za Crvenu zvezdu!
Slušaj vest
Trener Crvene zvezdeSaša Obradović je napravio jednu izmenu u odnosu na prvi meč na Kupu Radivoj Korać.
Za razliku od utakmice sa Borcem iz Čačka, trener Zvezde je odlučio da u tim uvrsti mladog Alekseja Nedeljkovića.
Foto galerija iz Hale sportova Foto: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanovic)
Vidi galeriju
Jedan Zvezdin biser je zamenio drugog, pa će tako momak rodom iz Trstenika zameniti Ognjena Simjanovskog, koji je debitovao na Kupu u četvrtfinalu.
Zvezda će u borbi za finale igrati protiv Spartaka iz Subotice.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši