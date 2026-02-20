Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Spartak iz Subotice u polufinalu Kupa Radivoja Koraća sa 86:69. Zvezda će u finalu igrati sa boljim iz duela Partizan - Mega (20.30)

Posle meča na konferenciji za medije govorio je trener Zvezde Saša Obradović:

"Prvo da čestitam obe ekipe su pokazale dobar nivo igre. Publika može da bude zadovoljna. Nama što je bio zaštitni znak, ta neka zadnja četvrtina gde pravimo razliku, zbog odbrane. Ta energija što se pominje sa klupe, sigurno je dopirnela da se održi konstanta i da odigramo u ovom trenutku vrlo kvalitetan meč", rekao je Obradović.

Da li je bila presudan faktor serija u poslednjoj četvrtini.

"Više smo napadali sistemsku odbranu Spartaka, tu su imali problema, iako posle toga nismo imali dobra rešenja kao što je bilo u nastavku. Glavni faktor je bila dimenzija iz agresivne igre Spartaka nismo našli prave šuteve, ali opet kažem da se okrenulo sa našom dobro odbranom i trčenjem. Pogotovo Nvora je našao pravi svoj ritam i doneo nam je odlučujuću prevagu".

Koga očekujete u finalu i koliko je važna raspodela minutaže na ovom duelu.

"To uvek treba da je na umu pogotovo u ovom rasporedu i takmičenju. Samo ta minutaža pokazuje da ćemo biti spremni u finalu ko god bude protivnik, samo vodim računa o nama".

Pomenuli ste Nvoru, koliko vam je teško da ga držite na terenu kada ga nije htelo.

"Dobro to je najvažnija stvar što se tiče trenera da da podršku igraču kada mu ne ide. On je bio u problemu sa nekim faulovima. ono što mu je bilo rečeno jeste da mora da ostane u igri i da ne ide u lični rat sa Gegićem, sačuvao je stabilnost i onda na kraju, igračima kao što je on i Batler, posle jednog dobrog poena teško da se čuvaju".

Sa Davidovcem Zvezda je imala pozitivan faktor, koliko je vano da imate te igreče, koji nemaju neke minute u Evroligi.

"Definitivno znaju koliko je teško igrati, samo mentalno jake osobe mogu da igraju, a da daju pun kvalitet. Meni nije lako, lično imam velike simpatije prema njemu kao čoveku, bitno da igrač razume svoju poziciju. Jedan igrač kao što je Dejan Davidovac je neobjašnjivo važan, pogotovo što igra na različitim pozicijama. Za to treba strpljenje i jako mi je drago što ga imam u ekipi".

