Košarkaš Crvene zvezdeUroš Plavšić konačno je dobio šansu da pokaže šta zna na ovogodišnjem Kupu Radivoja Koraća u Nišu.

Posle solidne partije protiv Igokee, gde je na teren kročio prvi put od novembra 2025. godine, Plavšić je imao i dobru "rolu" u četvrtfinalu naspram Borca iz Čačka, ali onda se desio Spartak...

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Plavšić je sredinom treće deonice zamenio Ebuku Izundua i za tri minuta košarke je napravio dva faula u napadu, uzastopna, imao nelogičnu reakciju i praktično poklonio dva poena Spartaku posle silazne putanje, da bi ga nakon toga Henlan prvo zaobišao kao da ne postoji na terenu, a zatim i ostavio Amerikanca samog na šutu za tri...

U međuvremenu je Plavšić dobio i rampu. Spartak je u tim trenucima otišao na "velikih" plus sedam.

I nakon njegovog izlaska iz igre Zvezda je napravila seriju od 22:0!

