Slušaj vest

Košarkaši Bešiktaša su izborili plasman u finale Kupa Turske posle dramatične pobede nad gradskim rivalom Anadolu Efesom rezultatom 92:91.

Tim Dušana Alimpijevića je tako izbacio iz nacionalnog Kupa narednog rivala Crvene zvezde u Evroligi (25. februara).

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Šanli je bio najefikasniji sa 18 poena (četiri skoka, dve asistencije), Džona Metjuz je ubacio 12, Devon Dotson 11 uz sedam asistencija, dok su Ismail Kamagate i Konor Morgan dodali po 10 poena.

Na drugoj strani, Pi Džej Doužer predvodio je Efes sa 24 poena (8/12 za dva, 2/4 za tri) uz dva skoka i četiri asistencije, Erdžan Osmani je postigao 14, Džordan Lojd 13, a Kol Svajder 10.

Ne propustiteKošarkaPOMRAČENJE UROŠA PLAVŠIĆA U NIŠU! Završio je svoje? Navijači Crvene zvezde se krste nakon poteza srpskog reprezentativca!
ZVEZDA-ALBA_62.JPG
FudbalU SUSRET 178. VEČITOM DERBIJU! Aleksandar Katai juri legendarnog Ivana Toplaka!
Aleksandar Katai
FudbalPALA ODLUKA: Pau Gasol predstavlja sportiste u odboru MOK na Igrama 2028. u Los Anđelesu
profimedia0761149873-1.jpg
FudbalŽESTOKO UDARIO NA "SPECIJALNOG" Trener Bajerna kritikovao Murinjove izjave o Vinisijusu
Žoze Murinjo

BONUS VIDEO:

Publika u delirijumu posle trojke Davidovca Izvor: Kurir