Košarkaši Bešiktaša su izborili plasman u finale Kupa Turske posle dramatične pobede nad gradskim rivalom Anadolu Efesom rezultatom 92:91.

Tim Dušana Alimpijevića je tako izbacio iz nacionalnog Kupa narednog rivala Crvene zvezde u Evroligi (25. februara).

Šanli je bio najefikasniji sa 18 poena (četiri skoka, dve asistencije), Džona Metjuz je ubacio 12, Devon Dotson 11 uz sedam asistencija, dok su Ismail Kamagate i Konor Morgan dodali po 10 poena.

Na drugoj strani, Pi Džej Doužer predvodio je Efes sa 24 poena (8/12 za dva, 2/4 za tri) uz dva skoka i četiri asistencije, Erdžan Osmani je postigao 14, Džordan Lojd 13, a Kol Svajder 10.

