Zvezda će se u velikom finalu sastati sa boljim iz meča Partizan - Mega, koji je na programu večeras.

"Nedostajala je energija. Bili smo kompetitivni veći deo meča. Veća rotacija im je dozvolila da povećaju agresivnost u kasnim delovima meča na ivici ili preko ivice faula, mi nismo adekvatno reagovali, izgubili smo loptu u nekoliko navrata. Oni su došli do samopouzdanja i rutinski završili meč. Igrali smo dobro košarku, pružili smo im adekvatan otpor, ali je kvalitet presudio", rekao je Jovanović.