Košarkaši Crvene zvezde plasirali su u finale Kupa Radivoja Koraća.

Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić

Zvezda je u prvom polufinalnom meču savladala Spartak rezultatom 86:69

Zvezda će se u velikom finalu sastati sa boljim iz meča Partizan - Mega, koji je na programu večeras.

Svoje impresije nakon preokreta u finišu i poraza njegove ekipe izneo je trener Spartaka Vladimir Jovanović.

"Nedostajala je energija. Bili smo kompetitivni veći deo meča. Veća rotacija im je dozvolila da povećaju agresivnost u kasnim delovima meča na ivici ili preko ivice faula, mi nismo adekvatno reagovali, izgubili smo loptu u nekoliko navrata. Oni su došli do samopouzdanja i rutinski završili meč. Igrali smo dobro košarku, pružili smo im adekvatan otpor, ali je kvalitet presudio", rekao je Jovanović.

WhatsApp Image 2026-02-20 at 16.40.38 (1).jpeg

Navijači Zvezde pozdravljaju igrače Izvor: MONDO/Tijana Jevtić