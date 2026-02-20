Partizan - Mega
borba
PARTIZAN - MEGA! Crno-beli traže put do finala i večitog derbija!
Košarkaši Partizana sastaju se sa Megom u polufinalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu od 20.30.
Prethodno, Partizan je bio bolji od FMP-a, dok je Mega izbacila OKK Beograd.
Foto galerija iz Niša Foto: Petar Aleksić
Vidi galeriju
U finalu, bolji iz ovog duela, igraće protiv Crvene zvezde koja je nešto ranije eiminisali Spartak iz Subotice.
Finale je na programu u subotu.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
Reaguj
Komentariši