DOBRIĆ PRIŽELJKUJE DERBI U FINALU: Nismo ličili na sebe, tražili smo se do poslednje četvrtine...
Zvezda je u prvom polufinalnom meču savladala Spartak rezultatom 86:69
Zvezda će se u velikom finalu sastati sa boljim iz meča Partizan - Mega, koji je na programu večeras.
Veliko finale na programu je u subotu od 20.30 časova
Posle meča svoje impresije izneo je igrač crveno-belih Ognjen Dobrić.
"Očekivali smo tešku i neizvesnu utakmicu, ali nismo ličili na sebe. Tražili smo se do poslednje četvrtine kada smo energetski izneli sve to. Bukvalno su svaki korak momci koji su na terenu bili zatvorili. Uživali smo na terenu, nije lako, to je lice Crvene zvezde i tako treba da igramo svaki meč. To nije realno od samog početka, ali tako Zvezda treba da izgleda", jasan je bio Dobrić nakon polufinala.
Osvrnuo se i na predstojeću borbu za titulu – rival će biti Partizan ili Mega.
"Gledaćemo utakmicu, pa ćemo se shodno tome da se pripremamo. Voleo bih da bude derbi, uvek je posebno igrati derbi u finalu Kupa u Nišu, atmosfera uvek bude sjajna".