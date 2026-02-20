Slušaj vest

Nažalost meč je ostao u senci skandala koji su napravili navijači Partizana početkom četvrte četvrtine.

1/6 Vidi galeriju Incidenti na utakmici Partizana i Mege Foto: Petar Aleksić

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

- Prvo da čestitam Megi i treneru i mladim igračima, jer su zaslužili da pobede utakmicu.Igrali smo očajno, bez ikakvih opravdanja, ne može se igrati profesionalni sport, ako niste na 100 odsto. Mega je dobila sve borbe pod košem, imali su 20 skokova više od nas, sve bitne stvari. Mega je dobila i takmičili su se bolje od nas. Naš roster nije idealan da se takmičimo na dva ili tri dana zaredom. Bez alibija, ali smo odigrali loše. Ovo je poruka za tim da se ovo ne ponovi - rekao je Penjaroja.

Nedostatajk pleja?

- Naš tim je jasan, sa dosta stranaca. Jasno je da je ekipa drugačija od one sa starta sezone. Ja moram da donosim odluke ko će da igra, ali mislim da moramo da igramo bolje, imali smo sedam profesionalnih igrača. Nije dan da mislimo o tome, na kraju se sve svodi na pristup.

Da li vas je mega nečim iznenadila

"Mega je igrala agresivno, sa dobrim pristupom, nije bilo iznenađenja kod Mege. Ovo je moja greška i danas nisam uspeo da preokrenem situaciju. Oni su dobili i Crvenu zvezdu. Oni su opasan tim sa dosta talenata, igraju lako i sa dosta situacija od početka utakmice. Čestitke igračima i treneru, ali to nije bio problem danas".

O Isaku Bongi i povredi

"Ne znam, videćemo".

Pokuševski je rekao da je nedostajalo discipline, koji je razlog.

"Nismo se dobro takmičili danas. Jasno je da ovaj tim ne možemo da poredimo sa timom koji se takmičio poslednjih nedelja. Moramo da igramo bolje, danas je bilo loše. Dobro je pitanje za sve ostale, zašto smo ovakvu utakmicu odigrali danas. Moguće da smo umorni, ali moramo da igramo bolje. U prvoj četvrtini moramo da igramo bolje, bili smo loši i nula opravdanja".

Medijima se obratio i košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski.

"Prvo da čestitam Megi na pobedi, dobro su igrali do kraja. Mi smo igrali sve suprotno i rezultat sve pokazuje", rekao je košarkaš Partizana.

Šta je bio uzrok ovakve igre.

"Ne znam šta je iskreno. Ovo ne sme da se ponovi, energetski i ponašenje. Ne znam šta je razlog, nadam se da se neće ponoviti".