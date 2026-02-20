Slušaj vest

Košarkaši Partizana i Mege igraju drugi polufinalni meč Kupa Radivoja Koraća u Nišu, ali on je prekinut!

"Biće ispražnjena cela dvorana ako se nastavi sa pogrdnim skandiranjem. Ovo je poslednje upozorenje", čulo se sa razglasa, a navijači na tribinama su nastavili sa pesmom.

Tribine su počele da se prazne, a na parketu je umesto aktera sportske priredbe - policija!

Pogledajte te scene:

KRK, Kup Radivoja Koraća, Partizan - Mega Izvor: Kurir

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

