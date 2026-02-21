Ovo je 25. trofej u klupskoj istoriji
POTVRĐENA DOMINACIJA: Košarkaši Cedevita Olimpije peti put zaredom osvojili Kup Slovenije
Košarkaši Cedevita Olimpije osvojili su Kup Slovenije, pošto su u finalu u Šenčuru pobedili Krku 99:78 (23:18, 29:17, 27:20, 20:23).
Cedevita Olimpiju su predvodili Di Džej Stjuart sa 17 i Umodža Gibson i Aleksej Nikolić sa po 16 poena.
Najefikasniji kod Krke bio je Sukmail Meton sa 18 poena.
Košarkaši Cedevita Olimpije osvojili su večeras peti put zaredom Kup Slovenije, a ukupno 25. u klupskoj istoriji.
