Košarkaši Cedevita Olimpije osvojili su Kup Slovenije, pošto su u finalu u Šenčuru pobedili Krku 99:78 (23:18, 29:17, 27:20, 20:23).

Cedevita Olimpiju su predvodili Di Džej Stjuart sa 17 i Umodža Gibson i Aleksej Nikolić sa po 16 poena.

Najefikasniji kod Krke bio je Sukmail Meton sa 18 poena.

Košarkaši Cedevita Olimpije osvojili su večeras peti put zaredom Kup Slovenije, a ukupno 25. u klupskoj istoriji.

