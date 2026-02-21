Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Mege sastaće se u finalu Kupa Radivoja Koraća u dvorani Čair u Nišu.

Utakmica je na programu u subotu od 20.30!

Partizan - Mega, Kup Radivoja Koraća 2026 Foto: Petar Aleksić, Petar Aleksic

Utakmicu možete gledati uživo na TV Arena sport premium 1 kanalu.

Pre ravno 10 godina, u februaru 2016. Mega je pobedila Partizan u finalu (85:80, koji je prethodno izbacio favorita Crvenu zvezdu i tako osvojiila jedini trofej u istoriji kluba.

