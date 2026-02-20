Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su debakl u polufinalu Kupa Radivoja Koraća od Mege rezultatom 80:58.

Bila je ovo teška i mučna noć za crno-bele, ali one kojima je Partizan u srcu.

Incidenti na utakmici Partizana i Mege Foto: Petar Aleksić

Posle utakmice u dvorani Čair, nastao je muk u crno-belim redovima, a Partizan je šokirao sve i odlučio da bez izjava posle meča napusti parket...

Zvezda - Spartak (10).jpeg
Grobari
848736b8-54fb-418c-b698-49f3cdd55a66.jpg
5a5e631b-ecc2-4ad4-bf17-4a6bab4c0ecc.jpg

Košarkaši Megeslave pobedu nad Partizanom u KRK Izvor: Kurir