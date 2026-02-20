Partizan je nakon debakla od Mege doneo šokantnu odluku. Saznajte više o situaciji u klubu i reakcijama navijača.
težak poraz
ŠOK ODLUKA PARTIZANA NAKON DEBAKLA OD MEGE! Teško je i nije nimalo lako!
Košarkaši Partizana doživeli su debakl u polufinalu Kupa Radivoja Koraća od Mege rezultatom 80:58.
Bila je ovo teška i mučna noć za crno-bele, ali one kojima je Partizan u srcu.
Incidenti na utakmici Partizana i Mege Foto: Petar Aleksić
Posle utakmice u dvorani Čair, nastao je muk u crno-belim redovima, a Partizan je šokirao sve i odlučio da bez izjava posle meča napusti parket...
