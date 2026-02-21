Slušaj vest

Košarkaši Mege plasirali su se u finale Kupa Radivoja Koraća, pošto su u Nišu pobedili Partizan 80:58 (25:19, 17:17, 17:11, 21:11).

"Mislim da smo danas pokazali ono što želimo cele sezone. Danas je došlo sve na svoje, da zaustavimo Partizan na 58 poena je uspeh, prava škola za nas. Za njih je ovo bilo pravo iskustvo, mislim da smo zasluženo pobedili. Ostaje nam da se odmorimo i da pripremimo najbolje za ovo finale", rekao je Avdalović.

Pre 20 dana ste dobili Zvezdu, a sada Partizan.

"Veliki podstrek i uz njih smo dobili i CSKA, tako da su te pobede velika stvar za njih. Sledeća je najvažnija, mi znamo da odigramo sledeću utakmicu loše, ali mislim da su igrači shvatili kakva je ovo šansa i da odigramo utakmicu protiv Crvene zvezde. Pre 20 dana smo uspeli da ih pobedimo, jedini način jeste da ih uhvatimo kada nisu najspremniji, tako smo dobili i Partizan. Nadam se da ćemo pružiti jak otpor Crvenoj zvezdi".

Kako ste tako mirni posle ovakve pobede.

"Najbitnije je ostati na istom nivou, da nijedan poraz te ne unizi, i kada se pobedi da se ne pada u euforiju, kada je rezultat dobar naravno da smo srećni. Sve gledamo kroz neki proces, a to je da ovi igrači postanu bolji. Crvena zvezda ima jako kvalitetan sastav, imaju dobrog trenera. Oni što se tiče odnosa Crvene zvezde i Partizana, jeste što Zvezda ima jači fond domaćih igrača. Što se tiče pristupa utakmici, pita se jači protivnik, a oni su jači, A videli ste protiv Spartaka da ako odigraju dobro odbranu jako je teško da se odigra protiv njih. Na nama je samo da se ne uplašimo, danas smo imali dobar pristup i posle prekida koji nas nije poremetio. Pokušaćemo i sutra da odgovrimo na isti način".

Foto: www.Starsport.rs ©/Starsport.rs ©

Imali ste 20 skokova više od Partizana i neki pojediničani učinci, ali glavni utisak je disciplina.

"I laici i navijači znaju šta je dobar šut, a šta loš šut. To je nešto sa čime se mi borimo, veliki broj izgubljenih lopti, to je nešto što nas košta u napadu. U odbrani smo odigrali dobro, znali smo Partizan kako igra, uspeli smo da ih zaustavimo. Ta odbrana nam je donela bolja rešenja u napadu, sve to zajedno je uticalo da mi danas pobedimo".

Pomenuli ste da će posle prekida biti lošeije, šta ste im rekli u tom trenutku.

"Nije bilo neke prevelike priče, ostali smo na terenu, nismo išli u svlačionicu, mislim da je to bitno. Malo smo popričali da se ostane koncentrisan, mislim da je jako bilo jako pametno odigrano od većine igrača danas".

Da li vam se ispunila i želja u finalu.

"Rekao sam da mi je svejedno. Partizan je najveći izazov kao i Crvena zvezda, voleo bih da je Spartak zbog Vlade Jovanovića, a Zvezda je veliki izazov za nas".

Mega će u finalu, koje je na programu sutra, igrati protiv Crvene zvezde.

