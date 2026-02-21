ŠOU ČUDESNOG NIKOLE TOPIĆA! Šej zbog Srbina skakao sa klupe, navijači ga pozdravljali ovacijama! Fantastično izdanje mladog plejmejkera! (VIDEO)
Savladao je Nikola Topić sve prepreke koje su mu se našle na putu i pokazao da je blistava budućnost pred njim.
Posle godinu i po dana čekanja debitovao je u najjačoj ligi sveta i već u svom drugom nastupu oduševio košarkašku javnost.
Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine, prvu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge dijagnostifikovan mu rak testisa. Nakon hiruške intervencije i hemioterapija vratio se na parket i postao simbol nade i inspiracija svima koji se suočavaju sa najtežim izazovima.
Prethodne noći Tanderi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Bruklin Netse 105:86, a centralna figura meča bio je upravo Nikola Topić.
Dobio je šansu mladi srpski plejmejker i oduševio publiku u popularnom "Pejkom centru".
Za 11 minuta igre zabeležio je devet poena (3/4 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dve asistencije. Čim je ušao u igru postigao je četiri brza poena, a onda je na startu četvrte četvrtine priredio mali šou i podigao publiku i saigrače na noge.
Posle njegovog slaloma od koša do koša, najbolji igrač Tandera Šej Gildžes-Aleksander, koji je zbog povrede propustio ovaj meč, skočio je sa klupe i aplauzom pozdravio potez Srbina.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: