Savladao je Nikola Topić sve prepreke koje su mu se našle na putu i pokazao da je blistava budućnost pred njim.

Posle godinu i po dana čekanja debitovao je u najjačoj ligi sveta i već u svom drugom nastupu oduševio košarkašku javnost.

Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine, prvu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge dijagnostifikovan mu rak testisa. Nakon hiruške intervencije i hemioterapija vratio se na parket i postao simbol nade i inspiracija svima koji se suočavaju sa najtežim izazovima.

Prethodne noći Tanderi su pred svojim navijačima ubedljivo savladali Bruklin Netse 105:86, a centralna figura meča bio je upravo Nikola Topić.

1/5 Vidi galeriju Oklahoma - Bruklin, Nikola Topić Foto: Screenshot

Dobio je šansu mladi srpski plejmejker i oduševio publiku u popularnom "Pejkom centru".

Za 11 minuta igre zabeležio je devet poena (3/4 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dve asistencije. Čim je ušao u igru postigao je četiri brza poena, a onda je na startu četvrte četvrtine priredio mali šou i podigao publiku i saigrače na noge.

Posle njegovog slaloma od koša do koša, najbolji igrač Tandera Šej Gildžes-Aleksander, koji je zbog povrede propustio ovaj meč, skočio je sa klupe i aplauzom pozdravio potez Srbina.

