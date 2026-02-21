Slušaj vest

Dominacija se nastavlja!

Impresivan učinak imao je Nikola Jokić u prvom poluvremenu utakmice između Portlanda i Denvera.

Raspoloženi Nagetsi na odmor su otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola Jokić bio je praktično nezaustavljiv.

Poigravao se Srbin sa odbranom protivnika, za nešto više od 17 minuta igre zabeležo je čak 24 poena uz pet skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte. Šutirao je Somborac 8/13 iz igre i pogodio tri trojke iz četiri pokušaja.

Screenshot 2026-02-21 052255.jpg
Nikola Jokić - statistika Foto: Screenshot

Nikola Jokić
profimedia-1076642592.jpg
Nikola Jokić, Ol-star
Nikola Jokić

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl