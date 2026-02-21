Fantastično izdanje Srbina na gostovanju protiv Portlanda.
dominacija
NESTVARNO POLUVREME NIKOLE JOKIĆA! Srbin se razgoropadio i zatpao koš Portlanda!
Dominacija se nastavlja!
Impresivan učinak imao je Nikola Jokić u prvom poluvremenu utakmice između Portlanda i Denvera.
Raspoloženi Nagetsi na odmor su otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola Jokić bio je praktično nezaustavljiv.
Poigravao se Srbin sa odbranom protivnika, za nešto više od 17 minuta igre zabeležo je čak 24 poena uz pet skokova, četiri asistencije i tri osvojene lopte. Šutirao je Somborac 8/13 iz igre i pogodio tri trojke iz četiri pokušaja.
Nikola Jokić - statistika Foto: Screenshot
