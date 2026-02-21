Slušaj vest

Košarkaši Denvera pokazali su sjajnu reakciju nakon bolnog poraza od Los Anđeles Klipersa.

Nagetsi su na gostovanju deklasirali ekipu Portlanda rezultatom 157:103!

Nikola Jokić Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Od samog starta nametnuli su svoj ritam, ekspresno stekli ogromnu prednost i sjajnom igrom ponizili protivnika. Nagetsi su dali najveći broj poena na gostovanju u istoriji franšize. Takođe, ovo je najveći broj poena koji je jedna ekipa zabeležila ove sezone.

Verovali ili ne, čak sedmorica igrača gostujućeg tima imala su dvocifren učinak na ovom meču, a najefikasniji bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić.

Na prethodne tri utakmice imao je srpski centar 22 izgubljene lopte, promašio je veliki broj šuteva za tri, pa je rešio da iskali bes na nesrećnim Trejblejzersima.

Blistao je Somborac u prvom poluvremenu. Nagetsi su na odmor otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola je za 17 minuta igre zabeležio čak 24 poena.

Nikola Jokić - statistika Foto: Screenshot

U nastavku nije preterano forsirao, jer nije bilo ni potrebe. Saigrači su igrali sjajno, Denver je imao ogromnu prednost, pa je Srbin odlučio da "povuče ručnu".

Za nešto manje od pola sata igre čudesni Nikola Jokić zabeležio je 32 poena uz devet skokova, sedam asistencija i četiri osvojene lopte. Za razliku od prethodnog meča, šut za tri ga je sjajno služio - ubacio je tri trojke iz četiri pokušaja (10/15 šut iz igre).

Pratio ga je Džamal Marej sa 25 poena, po 19 su ubacili Tim Hardvej i Strouter, Kem Džonson je dodao 15, Kristijan Braun 11, a Spenser Džons 10 poena.

U poraženom timu najefikasniji je bio Holidej sa 19 poena, dok je Deni Avdija utakmicu završio sa 15 postignutih poena, osam skokova i 13 asistencija.