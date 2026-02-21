Slušaj vest

Košarkaši Partizana još jednom su razočarali svoje navijače.

Crno-beli ostali su bez plasmana u finale Kupa, pošto su u polufinalu doživeli ubedljiv poraz od ekipe Mege - 80:58.

Jedan od najvećih krivaca za katastrofu u Nišu bio je Amerikanac Sterling Braun.

Delovao je potpuno nezainteresovano, vukao se po terenu, nije pokazao ni trunku želje i požrtvovanosti. Uz to, njegovi procenti šuta bili su kriminalni. Čovek, koji bez trunke blama za sebe kaže da je najbolji šuter, ne samo u Partizanu - već u čitavoj Evroligi, ubacio je dve trojke iz ukupno 16 pokušaja.

U četvrtfinalu protiv FMP Braun je zabeležio devet poena. Šutirao je 2/3 za dva i kriminalnih 1/9 za tri.

Još "impresivnija" bila je statistika "najboljeg" šutera Partizana u polufinalu protiv Mege. Meč je završio sa tri postignuta poena uz 1/8 iz igre - 0/1 za dva i 1/7 za tri poena.