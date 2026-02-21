Slušaj vest

Izabran je kao 12. pik na NBA draftu 2024. godine, prvu sezonu propustio je zbog teške povrede kolena, a pred sam start druge dijagnostifikovan mu rak testisa. Nakon hiruške intervencije i hemioterapija vratio se na parket i postao simbol nade i inspiracija svima koji se suočavaju sa najtežim izazovima.

Već u svom drugom nastupu u najjačoj ligi sveta ovaj neverovatni borac pokazao je da blistava karijera pred njim.

Tanderi su pred svojim navijačima savladali Bruklin 105:86, a Nikola Topić je za svega 11 minuta igre zabeležio devet poena (3/4 za dva, 1/2 za tri), tri skoka i dve asistencije. Sjajnim potezima podizao je publiku na noge i oduševio saigrače.

Nakon meča izašao je pred novinare i potpuno otvoreno govorio o borbi sa kancerom, neverovatnoj podršci koju je imao i svojim prvim nastupima u NBA.

"U početku je bilo prilično čudno. Polako ponovo hvatam osećaj za igru. Bila sam van terena neko vreme i bilo je baš neobično vratiti se. Uhvatio sam sebe kako radim neke stvari koje ranije nikad nisam radio. Bilo je prilično teško da se prilagodim na to, ali svaka utakmica je bila sve bolja. Prva u G ligi, druga je bila bolja. Prva ovde je bila okej, druga bolja. Mislim da će biti samo još bolje", kaže Topić.

Na svom debiju zabeležio je asistenciju čim je ušao na teren i dobio gromoglasne ovacije sa tribina.

"Bio je to neverovatan trenutak. Pamtiću ga do kraja života zahvaljujući navijačima. Sigurno ću ga pamtiti zauvek. Bilo je sjajno. A ta asistencija… krenuo sam u prodor, mislim da je Bobi Portis bio na meni, pa sam jednostavno pročitao situaciju. Kao i uvek, pokušavam da donosim prave odluke i čitam odbranu. Džeger je bio otvoren, dodao sam mu loptu i, srećom, pogodio je i to je bilo to".

Na pitanje koliko mu je značila podrška saigrača i čitave organizacije, Nikola odgovara:

"Mnogo, naravno. Moram da zahvalim celoj organizaciji Tandera – od igrača, preko stručnog štaba, medicinskog tima do uprave. Svi su bili ogromna podrška tokom celog procesa. I naravno navijači. Na tome ću im biti zahvalna do kraja života. Pamtiću to zauvek i pokušaću da im se odužim na terenu", poručio je Topić.

Nikola je otkrio da je trenirao i dok je prolazio kroz hemoterapije.

"Trudio sam se da budem što spremniji. Trenirao sam koliko god sam mogao, jer sam se tako osećao bolje, to je bio jedini razlog. Postoje i studije koje pokazuju da treniranje tokom tih terapija može da pomogne, i meni je sigurno pomoglo", otkriva mladi košarkaš.

Na konstataciju novinara da je već u drugom nastupu delovao prilično samouvereno na terenu, Topić kaže:

"Ne. Bio sam nervozan. To mi je izgleda jača strana - da sakrijem emocije. Bio sam prilično nervozan, a delovao sam samouvereno", priznaje Nikola.