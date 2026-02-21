Slušaj vest

Srpski košarkaši blistali su prethodne noći na parketima širom Amerike.

Jokić je dominirao u pobedi nad Portlandom, Nikola Topić oduševio je navijače u "Pejkom centru", a sjajan je bio i Tristan Vukčević.

1/9 Vidi galeriju Tristan Vukčević, sezona 2025/26 Foto: Tony Gutierrez/AP, John McDonnell/FR172064 AP

Vašington je savladao Indijanu rezulatatom 131:118, a reprezentativac Srbije je za 20 minuta zabeležio 14 poena, osam skokova, jednu asistenciju i jednu blokadu.

Najefikasniji u ekipi Vizardsa bio je Vilijams sa 25 poena, dok je Kuper ubacio 18.

U poraženom timu istakao sa Džej Haf sa 22 poena.