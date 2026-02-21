Slušaj vest

Na prethodne tri utakmice Somborac je imao čak 22 izgubljene lopte, promašio je i veliki broj šuteva za tri, pa je rešio da se "uozbilji" i zapuši usta kritičarima.

Nagetsi su prethodne noći deklasirali Portland 157:103 i postavili novi rekord franšize po broju postignutih poena na gostujućem terenu, a Nikola Jokić je bio nezaustavljiv.

Portland - Denver, Nikola Jokić

Srbin je ubacio 32 poena uz samo pet promašaja iz igre (10/15, 3/4 za tri poena), a uz to imao je i devet skokova, sedam asistencija četiri ukradene lopte i samo dve izgubljene.

Posebno impresivan bio je u prvom poluvremenu. Nagetsi su na odmor otišli sa ogromnih +29 (53:82), a Nikola je za 17 minuta igre zabeležio čak 24 poena. U nastavku nije preterano forsirao, jer nije bilo ni potrebe. Saigrači su igrali sjajno, Denver je imao ogromnu prednost, pa je Srbin odlučio da "povuče ručnu".

Pogledajte najbolje poteze srpskog košarkaša sa ovog meča: