Istorijski trijumf zabeležili su Denver Nagetsi prethodne noći.

Tim iz Kolorada deklasirao je Portland 157:103, i tako postavio rekord franšize po broju postignutih poena na jednoj utakmici na gostujućem terenu.

Fantastični Jokić predvodio je svoj tim sa 32 poena, devet skokova, sedam asistencija i četiri osvojene lopte.

Portland - Denver, Nikola Jokić Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Sjajno je i šutirao na ovom meču, 10/15 iz igre i 3/4 za tri poena.

Nakon meča podelio je utiske:

"Odigrali smo zaista odličnu utakmicu. Svi su bili na svom mestu. Svi su igrali sa mnogo energije. Odbrana je bila na visokom nivou, svi su pokrivali svoje igrače. Pogađali smo šuteve i dobro smo krenuli. Bio je to praktično savršen meč za nas", zadovoljan je bio Jokić.

Prokomentarisao je i svoju partiju Srbin.

"Prvi šut je prošao, bio sam otvoren i lopta je ušla. Samo sam nastavio da šutiram. Nikada nemam ovako, kao da ulazim i poentiram. Jednostavno se desilo. Ubacio sam jedan šut sa srednje distance i osetio da ide, potom sam pogodio par trojki i nastavio da se osećam dobro", rekao je Nikola.

