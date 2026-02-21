Slušaj vest

Majami je deklasirao Atlantu kao gost rezultatom 128:97, a srpski košarkaš Nikola Jović je proveo na terenu oko tri minuta a postigao je jedan poen i imao jednu asistenciju.

Povratnik u redove Majamija Tajler Hiro predvodio je "vrelinu" do pobede sa 24 poena. Bam Adebajo dodao je 17 poena, uz osam skokova i pet asistencija, dok je Norman Pauel postigao 15 poena.

Džejlen Džonson je sa tripl-dabl učinkom od 16 poena, 16 skokova i 11 asistencija bio najbolji u Atlanti.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

