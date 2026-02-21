Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi u dramatičnom gradskom derbiju savladali su Kliperse rezulatatom 125:122, a junak trijumfa bio je maestralni Luka Dončić.

U samoj završnici meča, kada se rezultat lomio, Slovenac je bio nezaustavljiv. U poslednjih pet minuta ubacio je čak 12 poena i tako doneo trijumf svom timu.

Meč je završio sa 38 poena, šest skokova i 11 asistencija. Šutirao je iz igre 11/25, a ubacio je čak osam trojki iz 14 pokušaja.

Najefikasniji u poraženom timu bio je Kavaj Lenard sa 31 poenom.

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović i ovaj meč presedeo je na klupi.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium